В Мытищах планируется изъятие участков для строительства путепровода через железную дорогу

В подмосковных Мытищах планируется изъять у собственников земельные участки и другие объекты недвижимости для строительства путепровода через железную дорогу по улице Фрунзе и улице Мира, говорится в документе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области , который имеется в распоряжении РИАМО

«В целях строительства путепровода через железную дорогу по улице Фрунзе — улице Мира в городе Мытищи Московской области планируется изъятие земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд на территории городского округа города Мытищи Московской области», — говорится в документе.

Проект планировки территории для строительства путепровода в Мытищах утвержден постановлением правительства Московской области от 24 августа 2016 года и размещен на официальном сайте регионального правительства.

Заинтересованные лица в течение 60 дней могут получить информацию о предполагаемом изъятии, а также подать заявление об учете прав на землю и объекты недвижимости в Дирекции дорожного строительства с 09:00 до 18:00 в рабочие дни по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1, корпус β, восьмой этаж (БЦ «Орбита-2»).

Также в течение 60 дней граждане и представители юридических лиц могут ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать подлежащие изъятию участки. Проект размещен на официальном сайте областного правительства, на сайте правительства Москвы или в ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства».

Собственники, землепользователи и арендаторы участков, подлежащих изъятию, а также собственники расположенных на них объектов недвижимости в течение 60 дней могут направить заявления об учете своих прав с приложением копий подтверждающих документов по адресу: 143421, Московская область, городской округ Красногорск , 26-й километр автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 5. В таких заявлениях указывается способ связи с заявителями, в том числе их почтовый адрес.

Путепровод планируется построить в юго-восточной части города Мытищи над путями Ярославского направления Московской железной дороги. Путепровод соединит улицы Фрунзе и Мира, что обеспечит дополнительную транспортную связь западной и восточной частей Мытищ, а также дополнительный выезд из города на автодорогу М-8 «Холмогоры». Как результат, путепровод позволит разгрузить существующую улично-дорожную сеть.

В ходе реализации проекта будут обустроены новые остановки общественного транспорта, пешеходные тротуары и наземные переходы с учетом потребностей маломобильных граждан.