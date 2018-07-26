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Новые путепроводы начнут строить в Мытищах и Дедовске до конца года
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Новые путепроводы начнут строить в Мытищах и Дедовске до конца года 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Строительство шести путепроводов ведут в Подмосковье в настоящее время, до конца года планируется приступить к аналогичным работам в Мытищах и Дедовске, сообщил в четверг министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
«У нас построено 22 путепровода, в настоящее время у нас строится еще шесть путепроводов. Самые значимые — это в Реутове, в Балашихе, Серпуховском районе. Мы в этом году начнем строительство путепровода в Дедовске и в Мытищах», — доложил Треков губернатору Московской области Андрею Воробьеву в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Министр добавил, что планируется начать в этом году реконструкцию Зенинского шоссе, а также в ближайшее время приступят к работам на Октябрьском проспекте в Люберцах.
«В этом году окончим ряд объектов — это 14 дорог и путепроводов, в том числе, один мост в Дубне, шесть дорог в особой экономической зоне, также в Дубне. Мы предполагаем закончить строительство, реконструкцию моста в Серпухове и путепровода на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе», — добавил Тресков.
На трех региональных объектах рабочее движение было открыто в преддверии чемпионата мира по футболу: разворотная петля у гостиницы «Новотель» в Химках у аэропорта «Шереметьево» и участок Шереметьевского шоссе, увеличение полос движения с двух до трех-пяти и организация одностороннего движения у «Шереметьева» в Химках, а также транспортная развязка на одном уровне на пересечении улицы Корпоративной и въезда на автодорогу «Подъезд к Жуковскому (ЛИИ имени Громова) от автодороги М-5 »Урал», Жуковский.
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