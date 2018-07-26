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«Замахнулись на Николая II — пусть продолжают»: Рашкин попросил СК наказать убийц четырех царей
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«Замахнулись на Николая II — пусть продолжают»: Рашкин попросил СК наказать убийц четырех царей 

360tv.ru 42 минуты назад
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовные дела об убийствах царей Ивана VI, Петра III, Павла I и Федора II. В разговоре с «360» он заявил, что ведомство должно быть последовательно в своих действиях, раз занимается расследованием гибели Николая II.
По мнению парламентария, установление причин гибели царей — вопрос исторический, а не юридический. Депутат считает, что была предпринята целенаправленная попытка «притянуть за уши» к расстрелу царской семьи советскую власть, Ленина и партию большевиков.
Я решил заставить СК и прокуратуру позаниматься и другими царями — когда большевиков не было, а Ленин еще не родился. Раз уж государственные органы замахнулись на Николая II, то пусть этот путь продолжают
Валерий Рашкиндепутат Госдумы.
В своем Instagram телеведущий Владимир Соловьев опубликовал фотографию с отказом Следственного комитета возбуждать уголовное дело по запросу депутата. Однако Рашкин не намерен на этом останавливаться.
«Я буду направлять ведомство на их же расследования, которые они вели по определенной исторической личности, и показывать двойные стандарты. Если вы занимаетесь этой политтехнологией, то занимайтесь и другими личностями. А если не хотите ввязываться в эти провокационные и дискредитирующие силовые структуры вещи, тогда отказывайте в том числе и провластным структурам», — сказал Рашкин.
В сентябре 2015 года Следственный комитет РФ возобновил расследование по факту гибели царской семьи. Сотрудники ведомства провели эксгумацию останков Романовых, захороненных в Петропавловской крепости, и изъяли образцы тел Николая II и императрицы Александры Федоровны.
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