Жители трех районов Красноярска на выходные останутся без холодной воды

Отключения произойдут у потребителей водоза­боров «Гремячий лог» и «Казачий» в Октябрьском и частях Центрального и Железнодорожного районов, а также в поселках в направлении Солонцов. Водозаборы будут готовить к зиме.

Под отключение попадают районы и поселки: Октябрьский и мкрн Удачный; Железнодорожный от границы с Октябрьским районом до железной дороги, а также ул. Северо-Енисейская, Озерная, Маерчака от ул. Красной Гвардии в сторону ул. Калинина; Центральный: поселки СВЭМовец и Афганцев, а также ул. 2-я Брянская, Подзолкова и Караульная; Поселки Новалэнд и Солонцы, мкрн Кразовский и территория Солонцовского сельсовета со стороны пр. Котельникова и Северного шоссе.

Также в субботу, 28 июля возможно ограничение подачи воды по семи адресам: ул. Северная, 9; ул. Новосибирская, 39 и 41; ул. Гусарова, 77; ул. Попова, 14; ул. Баумана, 22; ул. Пастеровская, 25. Там будут устанавливать новую запорную арматуру. Воду отключат 27 июля в 23:00 и вернут 29 июля в 23:00. Жителям нужно запастись питьевой водой. Коммунальщики просят не оставлять краны открытыми, так как вода может появиться раньше.