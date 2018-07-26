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Жители трех районов Красноярска на выходные останутся без холодной воды
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Жители трех районов Красноярска на выходные останутся без холодной воды 

АиФ Красноярск 42 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Отключения произойдут у потребителей водоза­боров «Гремячий лог» и «Казачий» в Октябрьском и частях Центрального и Железнодорожного районов, а также в поселках в направлении Солонцов. Водозаборы будут готовить к зиме.
Под отключение попадают районы и поселки: Октябрьский и мкрн Удачный; Железнодорожный от границы с Октябрьским районом до железной дороги, а также ул. Северо-Енисейская, Озерная, Маерчака от ул. Красной Гвардии в сторону ул. Калинина; Центральный: поселки СВЭМовец и Афганцев, а также ул. 2-я Брянская, Подзолкова и Караульная; Поселки Новалэнд и Солонцы, мкрн Кразовский и территория Солонцовского сельсовета со стороны пр. Котельникова и Северного шоссе.
Также в субботу, 28 июля возможно ограничение подачи воды по семи адресам: ул. Северная, 9; ул. Новосибирская, 39 и 41; ул. Гусарова, 77; ул. Попова, 14; ул. Баумана, 22; ул. Пастеровская, 25. Там будут устанавливать новую запорную арматуру. Воду отключат 27 июля в 23:00 и вернут 29 июля в 23:00. Жителям нужно запастись питьевой водой. Коммунальщики просят не оставлять краны открытыми, так как вода может появиться раньше.
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