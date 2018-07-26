В Госдуме предложили пересчитать доходы автостраховщиков

Нужно выслушать все стороны

По данным Банка России, за период 2005-2017 годов сумма страховых премий по ОСАГО составила 1,63 триллиона рублей, при этом страховщики выплатили автовладельцам чуть более одного триллиона рублей на возмещение ущерба. С учётом расходов компаний на обеспечение своей деятельности и формирование резервных фондов, а на это пошло 23 процента от всех поступлений, или 375,33 миллиарда рублей, у них осталось ещё 241,43 миллиарда рублей.

Со слов депутата Александра Старовойтова, на неоднократные вопросы со стороны фракции ЛДПР, экспертов отрасли и Союза транспортников России в адрес ЦБ о том, куда расходуются оставшиеся средства, получены не очень прозрачные ответы. Например, о том, что средства должны размещаться в резервных и компенсационных фондах. При этом все предлагаемые сегодня кабмином варианты реформирования системы ОСАГО предваряются сообщениями об убытках автостраховщиков.

«По нашему мнению, страховые компании предоставляют искажённые сведения о своих доходах и расходах, — полагает депутат. — Совершенно очевидно, что суммы страховых премий не хранятся у них в виде замороженных денежных средств, а пускаются в обращение и приносят пассивный доход».

3432-4118 рублей составляет сегодня коридор базового тарифа ОСАГО. Как отмечает Старовойтов, нигде в отчётах страховых компаний данный доход не фигурирует, о нём не упоминает ни отраслевой союз, ни Центробанк. В то же время регулятор уже разработал предложения по повышению гибкости тарифов ОСАГО, расширив коридор цены полиса на 20 процентов вниз и вверх. По мнению экспертов, этот шаг неизбежно приведёт к росту стоимости страховых полисов для населения.

«Считаем целесообразным провести публичные слушания по данной тематике с приглашением представителей ЦБ, Российского союза автостраховщиков, экспертов отрасли», — подчеркнул Александр Старовойтов, добавив, что подготовку слушаний следует возложить на думские комитеты по транспорту и финансовому рынку. Соответствующее предложение депутат планирует огласить в конце пленарного заседания 26 июля.

Удорожание полисов может привести к тому, что их просто не будут брать. Это социально чувствительная тема, поэтому депутаты не останутся в стороне.

«Пока звучат только проекты предложений, но как только вопрос перейдёт в плоскость принятия решений, вполне возможно, организуем парламентские слушания», — рассказал он «Парламентской газете». По мнению Аксакова, важно услышать аргументы Правительства, Центрального Банка, но не менее важно выслушать и другую, противоположную сторону.

«Удорожание полисов может привести к тому, что их просто не будут брать. Это социально чувствительная тема, поэтому депутаты не останутся в стороне», — заверил глава комитета.

Что предлагает ЦБ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина , выступая на пленарном заседании Госдумы 18 июня, заявила, что предложения регулятора по повышению гибкости тарифов ОСАГО приведут к усилению конкуренции на этом рынке.

Чтобы справедливо учитывать особенности рисков каждого водителя, предлагается ввести 50 категорий водителей (сейчас их пять) по соотношению различных критериев: стаж, возраст, аварийность и так далее. Таким образом, каждый автовладелец сможет рассчитывать на наиболее справедливую цену для себя. При этом в тарифы для аккуратных и ответственных водителей не будут закладываться риски их «аварийных» коллег.

Что предлагает Минфин

Финансовое ведомство также хочет перейти от нынешнего госрегулирования тарифов ОСАГО к индивидуальному тарифообразованию. Поэтапный переход к свободному рынку должен завершиться к 2023-2025 годам, но ряд изменений будет принят гораздо раньше. При этом цена полиса ограничивается условием, что она не должна превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втрое.

По мнению ведомства, рассчитывать стоимость необходимо с учётом нарушения правил, резкости торможения и перестроения, частоты использования автомобиля и скорости движения. Фиксировать эти и другие показатели должны специальные телематические устройства, установленные в автомобиле. В то же время из цены полиса следует исключить действующие сейчас региональные коэффициенты и «накрутку» за мощность двигателя.