В Челябинской области подросток скончался после ссоры с бабушкой

Верхнеуральском районе 17-летний юноша свел счеты с жизнью после ссоры с бабушкой.

Тело молодого человека обнаружили во дворе частного дома, а рядом с ним лежала записка «Хочу играть на синтезаторе и любить».

По информации издания Znak.com, молодой человек воспитывался бабушкой, которая не позволяла поставить дома синтезатор, что бы играть на нем, а также застрелила любимого пса юноши.