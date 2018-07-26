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В Челябинской области подросток скончался после ссоры с бабушкой
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В Челябинской области подросток скончался после ссоры с бабушкой 

Уральский меридиан 48 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Верхнеуральском районе 17-летний юноша свел счеты с жизнью после ссоры с бабушкой.
Тело молодого человека обнаружили во дворе частного дома, а рядом с ним лежала записка «Хочу играть на синтезаторе и любить».
По информации издания Znak.com, молодой человек воспитывался бабушкой, которая не позволяла поставить дома синтезатор, что бы играть на нем, а также застрелила любимого пса юноши.
Следственное управление СК РФ по Челябинской области устанавливает все обстоятельства произошедшего. Возможной причиной данного выбора юноши стала ссора с бабушкой, но следователи не исключают и другие версии, сообщает первый областной канал.
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