В Челябинской области подросток скончался после ссоры с бабушкой 

В Верхнеуральском районе 17-летний юноша свел счеты с жизнью после ссоры с бабушкой.
Тело молодого человека обнаружили во дворе частного дома, а рядом с ним лежала записка «Хочу играть на синтезаторе и любить».
По информации издания Znak.com, молодой человек воспитывался бабушкой, которая не позволяла поставить дома синтезатор, что бы играть на нем, а также застрелила любимого пса юноши.
Следственное управление СК РФ по Челябинской области устанавливает все обстоятельства произошедшего. Возможной причиной данного выбора юноши стала ссора с бабушкой, но следователи не исключают и другие версии, сообщает первый областной канал.