Конкурс на возведение ядерного реактора в Северске могут объявить в 2019 году

"Прорыв" — один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, в рамках которого предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Объекты проекта «Прорыв» возводятся на площадке СХК в ЗАТО Северск.

"Мы ожидаем, что в конце [2018] года получим положительное заключение Главгосэкспертизы. На основании положительного заключения будем подавать документы в Ростехнадзор для получения лицензии на строительство

Уже в следующем году начать разыгрывать конкурс на строительство второго объекта «Прорыв» и в 2019 году какие-то деньги начать осваивать в реализации этого проекта на площадке", — сказал Точилин.

Он отметил, что проект «Прорыв» находится в числе 20 приоритетных у госкорпорации «Росатом». «И он в необходимом объеме будет финансироваться», — сказалТочилин.

О проекте

В рамках проекта «Прорыв» в настоящее время идет строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), в рамках которого возводится завод по производству новейшего смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива, на которой атомная энергетика будет работать в будущем. Создается опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК), в его составе — реактор «БРЕСТ-300», комплекс по производству СНУП-топлива, комплекс по переработке отработавшего топлива.

Реактор планировалось запустить в 2020 году, а в 2022 году — модуль переработки топлива. В конце прошлого года сообщалось, что Росатом решил отложить на 2020 год ввод завода по производству новейшего российского ядерного топлива.