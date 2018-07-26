Конкурс на возведение ядерного реактора в Северске могут объявить в 2019 году 

ТОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Руководство "Сибирского химического комбината (СХК, входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") в первом квартале 2019 года планирует получить разрешение на строительство ядерного энергоблока с уникальным реактором со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-300» (проект «Прорыв») и объявить конкурс на его возведение, сообщил в среду генеральный директор СХК Сергей Точилин.
"Прорыв" — один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, в рамках которого предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Объекты проекта «Прорыв» возводятся на площадке СХК в ЗАТО Северск.
"Мы ожидаем, что в конце [2018] года получим положительное заключение Главгосэкспертизы. На основании положительного заключения будем подавать документы в Ростехнадзор для получения лицензии на строительство
Уже в следующем году начать разыгрывать конкурс на строительство второго объекта «Прорыв» и в 2019 году какие-то деньги начать осваивать в реализации этого проекта на площадке", — сказал Точилин.
Он отметил, что проект «Прорыв» находится в числе 20 приоритетных у госкорпорации «Росатом». «И он в необходимом объеме будет финансироваться», — сказалТочилин.
Ранее сообщалось, что в апреле 2018 года глава Росатома Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что у госкорпорации есть все аргументы, чтобы просить правительство РФ ускорить строительство под Томском нового ядерного энергокомплекса.
О проекте
В рамках проекта «Прорыв» в настоящее время идет строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), в рамках которого возводится завод по производству новейшего смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива, на которой атомная энергетика будет работать в будущем. Создается опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК), в его составе — реактор «БРЕСТ-300», комплекс по производству СНУП-топлива, комплекс по переработке отработавшего топлива.
Реактор планировалось запустить в 2020 году, а в 2022 году — модуль переработки топлива. В конце прошлого года сообщалось, что Росатом решил отложить на 2020 год ввод завода по производству новейшего российского ядерного топлива.