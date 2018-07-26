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На ближайших выборах саратовцы смогут проголосовать на портале госуслуг
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На ближайших выборах саратовцы смогут проголосовать на портале госуслуг 

АиФ 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
9 сентября 2018 года в единый день голосования состоятся дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, а также выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ.
Для участия в них жители регионов, в которых пройдет голосование, вновь могут воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении «Госуслуги», сообщает пресс-служба ПАО «Ростелеком».
Сервис позволяет дистанционно выбрать удобный избирательный участок в своем регионе или округе и подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения. Проект реализует «Ростелеком» при участии дочернего предприятия — системного интегратора «РТ Лабс» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК России).
Услуга доступна для избирателей с 25 июля по 5 сентября 2018 года включительно. Для участия в выборах необходимо выбрать удобный участок только в своем регионе или округе соответственно (в зависимости от типа выборов).
Чтобы подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения, нужно на портале госуслуг или в мобильном приложении в электронной форме указать адрес регистрации, выбрать избирательный участок и отправить заявление. Можно подать два заявления — для участия в федеральных и региональных выборах — не позднее 5 сентября 2018 года.
После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке.
В единый день голосования, 9 сентября, следует взять с собой паспорт РФ и распечатываемую часть заявления в бумажном формате или в электронном виде на мобильном устройстве.
Впервые «Мобильным избирателем» воспользовались жители 20 субъектов РФ в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года. Для участия в выборах Президента Российской Федерации, которые прошли 18 марта 2018 года, было подано порядка 1,6 млн заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения.
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