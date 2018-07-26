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На израильском туристическом курорте упали сирийские ракеты
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На израильском туристическом курорте упали сирийские ракеты 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Израиле на туристическом пляже Гофра на западном побережье пресноводного озера Кинерет (Тиверидадского озера) на севере страны в воду упали две ракеты, выпущенные с сирийской территории. Об этом сообщает Newsru.co.il.
Атака произошла вечером 25 июля. В израильских поселках регионального совета Голанских высот прозвучали сирены воздушной тревоги, пресс-служба Армии обороны Израиля объявила, что был зафиксирован запуск снаряда с сирийской территории в сторону Израиля.
Пострадавших в результате атаки нет. Отдыхавшие на берегу туристы утверждали, что наблюдали падение двух ракет в воду озера. Полицейские и военные с привлечением водолазов и специальной техники ведут поиск ракет на дне Кинерета.
Запуск ракет с сирийской территории мог быть результатом ракетных ударов армии обороны Израиля. Ранее 24 июля сообщалось, что в результате ракетного удара был сбит самолет «Сухого», который зашел на два километра вглубь воздушного пространства Израиля на севере страны. По данным источника агентства Reuters, пилот самолета погиб. По словам представителей израильской армии, они неоднократно предупреждали, чтобы иностранные самолеты не входили в воздушное пространство страны без разрешения.
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