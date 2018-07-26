Деревянный забор с дыркой получил гран-при на новосибирском фестивале ландшафтного дизайна

У фонтана в парке «Берёзовая роща» в Дзержинском районе Новосибирска начался II Сибирский фестиваль ландшафтного дизайна и садоводства «Все — в сад!».

О фестивале рассказала один из его организаторов главный редактор каталога Interior Collection Марина Глотова.

«Здесь представлено 14 авторских садов, объединённых одной темой — «Сад детства». Есть один интересный сад, сделанный руками детей из студии Володи Дубинина, но конечно же под руководством дизайнера, есть один проект парня из Казахстана , но он здесь просто учится. А так все новосибирские участники. Москвичи сильно вот над этим сильно охали-ахали. Это типа соседский огород», — сообщила Марина Глотова.

Фестиваль рассчитан прежде всего на дачников, садоводов и владельцев частных коттеджей, поэтому помимо авторских садов в «Берёзовую рощу» приехали продавцы сопутствующих товаров: мангалов, декоративных садовых растений из питомников, садовых скульптур и т. д.

По мнению жюри фестиваля, в состав которого вошёл один из авторов парка «Зарядье», лучшим представленным объектом оказалась работа под названием «В саду у дяди Вани» дизайнера Флёры Зиятдиновой.

За деревянным забором с дыркой разместился, казалось бы, хаотично заросший клочок земли с ягодными кустарниками и мангалом из кирпичей. В паспорте объекта было написано: «Каким магическим казался в детстве заброшенный соседний участок, сколько секретов таилось за щёлкой в заборе! Первая испечённая в костре картошка, страшные истории про чёрную комнату, самые увлекательные приключения ждали в зарослях кустарника…»

«Потому что это трогательно. Любой сад — это некая такая эмоциональная составляющая, и мы должны считывать это собственными чувствами, а не из пояснительных записок. Ландшафтный дизайн — область визуального искусства, соответственно я не должен читать об этом, я должен это чувствовать, я должен через свои воспоминания, через свои ощущения прочувствовать эту тему», — пояснил выбор жюри один из авторов московского парка «Зарядье» Игорь Сафиуллин.

Фестиваль ландшафтного дизайна и садоводства продлится до вечера воскресенья. Вход на территорию фестиваля по билетам от 50 до 100 рублей. Детям до 10 лет — бесплатно.

На прошлом фестивале ландшафтного дизайна авторы показали водопад из тачек, сухой ручей и самое дорогое на выставке растение за 70 тысяч рублей.