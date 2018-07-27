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Парк знаний «Техноград», где москвичи смогут освоить десятки специальностей, появится на ВДНХ
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Парк знаний «Техноград», где москвичи смогут освоить десятки специальностей, появится на ВДНХ 

Авторадио 50 минут назад
Фото: Москва24
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём персональном блоге. По словам градоначальника, в «Технограде» можно будет получить свыше 40 различных специальностей. В специально оборудованном комплексе можно будет, среди прочего, получить навыки в сфере графического и промышленного дизайна, звукорежиссуры, видеомонтажа, освоить профессии пекаря, кондитера или сварщика. Программа получения новой специальности в «Технограде» может занять несколько месяцев, тогда как на повышение квалификации уйдёт две-три недели.
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