За полгода умерло на 2389 омичей больше, чем родилось

В первом полугодии 2018 года в Омской области зафиксирована естественная убыль населения. В Омскстате рассказали о естественном движении населения нашего региона в январе-июне 2018 года. В Омской области отмечена естественная убыль населения. Число умерших превысило число родившихся на 2396 человек.

— Всего зарегистрировано 10495 родившихся и 12891 умерший. Общий коэффициент рождаемости соответствовал 10,8 промилле, смертности — 13,3 промилле, — пояснили в Омскстате.

Рассказали в ведомстве и о том, насколько часто омичи женятся и разводятся. За полгода в регионе зарегистрировано 5393 брака и 4170 разводов. Получается, в расчете на тысячу жителей Омской области приходилось в среднем шесть браков и четыре развода.