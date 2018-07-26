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«Неверная!» — Садальский показал фото Максаковой с новым звездным ухажером
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«Неверная!» — Садальский показал фото Максаковой с новым звездным ухажером 

Пятый канал 53 минуты назад
Фото: Пятый канал
Актер Станислав Садальский назвал «неверной» 77-летнюю артистку Людмилу Максакову, которую заметили с новым ухажером в Юрмале. Он опубликовал фотографию, сделанную, по его словам, Ларисой Кудрявцевой — пара сидела на VIP-местах концертного зала «Дзинтари» на закрытии музыкального фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала».
Возможно, такая реакция Садальского объясняется своеобразной ревностью, пишет URA.RU. Еще недавно актриса позировала ему в весьма эротичном купальном костюме, а теперь посещает фестивали в обществе мужчины, в котором легко признать главного редактора журнала «Сноб» Сергея Николаевича.
— Рядом с царицей Театра имени Вахтангова интересный мужчина, с которым она мило общалась. Морской воздух явно идет Максаковой на пользу — она помолодела, похорошела, выглядит свежо и подтянуто. Всего несколько дней назад в белоснежном бикини позировала мне в своем огороде, — заявил актер «СтарХиту».
Ранее Пятый канал рассказывал о лавине критики, с которой Садальский обрушился на Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву. По его словам, половина из того, что рассказала Пугачева во время интервью актеру Олегу Меньшикову — неправда. Он заявил, что у него остался «осадок от этого кудрявого трепа».
До этого инцидента артист жестко высмеял супруга Аллы Борисовны Максима Галкина, заявив, что по сравнению с советским пародистом Ираклием Андрониковым, современные юмористы выглядят жалко и фальшиво.
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