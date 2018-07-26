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Ангела Меркель шокировала общественность платьем с глубоким декольте — видео

Жители Краснодара вплавь перемещаются по городу из-за прошедшего ливня — видео

Скалодром в Петербурге, где с высоты сорвался подросток, продолжает работать