Минобороны назвало число вернувшихся в Россию из Сирии военных полицейских 

Порядка 200 военных полицейских вернулись в Россию из Сирии, сообщает Министерство обороны России.
Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России были доставлены порядка 200 «военнослужащих подразделения военной полиции Южного военного округа» после выполнения спецзадач «на территории Сирийской Арабской Республики», передает РИА «Новости».
Военных доставили «на аэродром Моздок в Северной Осетии».
Отмечается, что по итогам выполнения задач руководство военной полиции от лица Минобороны России поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные в Сирии при охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении безопасности гумкоридоров в зонах деэскалаций.
Отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные награды.
В Дагестане военных встречали представители администрации и духовенства, командование воинской части, семьи, юнармейцы и ветераны.
Ранее в июле Минобороны сообщило о возвращении из Сирии 35 самолетов и вертолетов.