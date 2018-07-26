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Севастополец не может пользоваться собственным имуществом по решению городского суда
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Севастополец не может пользоваться собственным имуществом по решению городского суда 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд в Севастополе принял решение, по которому житель города не может пользоваться собственным имуществом. С иском они обратился в 2004 году, когда приобрел в собственность помещение электрощитовой многоквартирного дома по ул. А. Кесаева, сообщает SevastopolMedia.
Мужчина рассказал, что не может пользоваться своим недвижимым имуществом, так как в нем находятся электроустановки, которые принадлежат ответчику ТСН «Дружба». Городской суд рассмотрел дело в апелляционном порядке. В результате, он согласился с выводами суда первой инстанции, который отказал в удовлетворении требований об освобождении помещения от электроустановок.
Выяснилось, что житель Севастополя на момент покупки помещения знал об имеющемся в щитовой электрооборудовании. При этом, истец не доказал, что во время продажи он возражал против нахождения данного имущества в спорном помещении. Кроме этого, коллегия уточнила, что перенос оборудования может поставить под угрозу надежность электроснабжения. А это, в свою очередь, повлечет неблагоприятные последствия для жителей дома.
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