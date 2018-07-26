20 000 рублей штрафа заплатит военный за пощечину на плацу

За оскорбление и унижение подчиненного предстал ростовский военнослужащий перед Новочеркасским гарнизонным судом. Старший по званию не одобрил попытки молодого бойца уклониться от исполнения команд на плацу. Разобраться с нарушителем он решил на месте, и не словесно, а физически.

«Военнослужащий, желая оскорбить подчиненного, с целью унизить его честь и достоинство, нанес ему удар по лицу. Телесное повреждение не причинило вреда здоровью», — говорится в сообщении суда.

Прилюдная пощечина оскорбила молодого бойца и принесла ему моральные страдания — так считает суд. Обвиняемый признал свою вину, раскаялся и возместил потерпевшему материальный ущерб и моральный вред. Сумма штрафа составила 20000 рублей.