«Источником проблем „Магнита“ является уход компании от бизнес-модели Сергея Галицкого»

«Новому руководству »Магнита» чрезвычайно сложно переломить негативные тренды компании, формировавшиеся в течение последних лет. Тем более, что 1 и 2 кварталы 2018 года — это как раз период кадровых изменений в совете директоров и правлении компании.

Поэтому результат 2 квартала ожидаемый. Продажи рухнули на рекордные 5,2% г/г, средний чек упал на 3,1% г/г, трафик на 2,1%. Для ритейлера такое пике важных показателей несет опасность разбалансировки операционной и финансовой деятельности компании. Плюс влияет фактор огромной инерционности большой компании, когда развернуть тренды быстро практически невозможно. Поэтому новое руководство честно обещает, что раньше 4 квартала 2018 года результатов не ждать.

Источником проблем является уход компании от первоначальной бизнес-модели магазина низких тарифов. Покупатели видят цены в «Магните» и считают их не самыми низкими на рынке. Несетевые магазины у дома предоставляют больше сервиса и лучшие цены. Поэтому покупатель «голосует ногами» и идет к конкурентам. Важную роль играет стремление населения сэкономить ввиду дефицитов семейных бюджетов.

В результате, ближайшие кварталы покажут понимание новым руководством своего предназначения в деле развития компании и удачность выбора бизнес-модели. В ином случае кадровых движений в высшем руководстве не избежать.

Сейчас компания стоит перед развилкой: быстрое переосмысление своей стратегии и бурный рост или попытки латания дыр».