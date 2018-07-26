Около 200 военных полицейских вернулись из Сирии в Северную Осетию

Северную Осетию. Две сотни служащих военной полиции Южного военного округа вернулись после успешного выполнения спецзадач на территории Сирии

«Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии. По итогам выполнения специальных задач руководство военной полиции от лица Министерства обороны РФ поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные за пределами нашей Родины при охране гражданских объектов, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности гуманитарных коридоров в зонах деэскалаций», — сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС

Отличившиеся военнослужащие были представлены к ведомственным наградам.

Ранее из Сирии в Северную Осетию вернулись еще 100 военных полицейских. Кроме того, в пункты постоянной дислокации в России уже вернулись 35 самолетов и вертолетов, а также специалисты летно-технического состава и медотряд специального назначения.