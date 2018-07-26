Ещё
Около 200 военных полицейских вернулись из Сирии в Северную Осетию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 200 военных полицейских вернулись из Сирии в Северную Осетию 

«Это Кавказ» 56 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Две сотни служащих военной полиции Южного военного округа вернулись после успешного выполнения спецзадач на территории Сирии в Северную Осетию.
«Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии. По итогам выполнения специальных задач руководство военной полиции от лица Министерства обороны РФ поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные за пределами нашей Родины при охране гражданских объектов, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности гуманитарных коридоров в зонах деэскалаций», — сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
Отличившиеся военнослужащие были представлены к ведомственным наградам.
Ранее из Сирии в Северную Осетию вернулись еще 100 военных полицейских. Кроме того, в пункты постоянной дислокации в России уже вернулись 35 самолетов и вертолетов, а также специалисты летно-технического состава и медотряд специального назначения.
«Это Кавказ»: последние новости
Звезды кино открыли в Ессентуках игровые комнаты в городской больнице Возле Башни Согласия в Магасе разобьют пруды В Дагестане стартовал новый конкурс управленческих кадров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР69
С Крымским мостом может произойти страшное397
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями148
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол2
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение