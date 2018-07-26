Ещё
Более 8,5 тыс. договоров на вывоз мусора заключили в Чехове с начала 2017 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 8,5 тыс. договоров на вывоз мусора заключили в Чехове с начала 2017 года 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Свыше 8,5 тысяч договоров на вывоз мусора от частных домовладений заключили в подмосковном Чехове в период с начала 2017 года по май 2018 года, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.
«Население городского округа проинформировано о необходимости заключения договоров на вывоз мусора от частных домовладений. За 2017 год и за январь − май 2018 года проведены совещания с представителями уличных комитетов в частном секторе, председателями СНТ, ДНТ и других жилищных объединений граждан, старостами деревень. По итогам работы заключено 8,6 тысячи договоров», — сказала Кононова.
Она также отметила, что после закрытия полигона «Кулаковский» мусор стали вывозить на полигоны, расположенные в других муниципалитетах Московской области, а также на полигоны Тульской области.
«Наибольшее количество мусора производят многоквартирные дома — 7,5 тысяч тонн в месяц. После закрытия полигона его вывозят на другие подмосковные полигоны — «Тимохово», «Лесная», а также на полигоны на территории Тульской области», — сказала Кононова.
По словам главы городского округа, в Чехове осуществляется постоянный контроль за сбором и транспортировкой мусора.
РИАМО: последние новости
Первые белые и лисички: где пошли грибы в Подмосковье летом 2018 Ремонт подъездных дорог к СНТ в Чехове планируют начать в 2019 году Делегация Подмосковья посетила завод по термической обработке отходов в Кельне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР69
С Крымским мостом может произойти страшное397
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями148
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол2
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение