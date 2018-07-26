Выбор автосигнализации — как найти самое лучшее для своего авто?

Выбор автосигнализации зависит от множества факторов, поэтому перед тем как выбрать, следует правильно расставить приоритеты и определиться с тем, что именно вы ждете от противоугонной системы для своего автомобиля. Сегодня на рынке представлено большое количество автомобильных сигнализаций, которые различаются по стоимости, функциональным возможностям, и степени защиты, а приобрести необходимо лучшее. В данной статье рассмотрим критерии выбора и некоторые популярные модели. 1 Какие виды сигнализации бывают? На сегодняшний день производители автосигнализации устроили между собой своеобразную техногонку, стараясь предоставить автолюбителям максимально эффективные защитные функции по приемлемым ценам. Однако, независимо от производителя, современные типы автомобильных сигнализаций делятся на три вида, которые отличаются между собой различными «наворотами» и дополнительными возможностями из которых можно выбрать наиболее примлемые варианты.

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Самые простые и менее эффективные. Представляют собой устройства с функциями управления системой открывания капота, багажника и дверей автомобиля. Кроме того, они рассчитаны на срабатывания громкого звукового или светового сигнала оповещения. Как правило, дальность действия таких сигнализаций не превышает 150-200 метров, она не имеет двустороннего канала (брелка с ЖК дисплеем), а по своей стоимости они наиболее приемлемы на рынке (от 2000-5000 тысяч рублей). Специалисты рекомендуют такие охранные системы для установки на бюджетные модели автомобилей. Но надо отдавать себе отчет в том, что от реальных угонщиков она вряд ли спасет.

Двусторонняя сигнализация с функцией обратной связи

Более совершенные устройства охраны автомобиля, которые оснащаются двусторонней связью посредством брелка и ЖК дисплея. Последний отображает различные параметры автомобиля, такие как емкость аккумулятора, температура внутри авто и т.д. Радиус действия подобных систем может достигать 2 километров, хотя в городских условиях этот показатель существенно снижается. Помимо светового и звукового сигнала оповещения, такие системы имеют возможность блокировки двигателя, датчиков объема, движения, наклона и возможность аварийного включения посредством кнопки «Валлет».

Двусторонняя автосигнализация с функцией обратной связи

Спутниковые охранные системы с GSM модулем

Пожалуй, самый продвинутый и популярный тип сигнализации, которые можно отнести к классу премиум. Дальность действия системы, как правило, ограничивается лишь присутствием или отсутствием в определенном радиусе действия мобильной связи GSM. Главным преимуществом подобной системы является возможность владельца автомобиля отслеживать местонахождение транспортного средства по спутниковой связи и контролировать передвижения авто. Таким образом, принцип обратной связи не только позволяет контролировать параметры машины, но и дистанционно предотвращать возможность угона. Некоторые охранные системы такого типа даже оснащаются «жучками» с возможностью дистанционного прослушивания того, что происходит в салоне. Однако, такие сигнализации стоят от 20 тысяч рублей и выше, поэтому выбрать и поставить себе подобные системы могут только владельцы дорогих автомобилей.

2 Современные сигнализации — по каким параметрам выбирать? Если речь идет о действительно хорошей и качественной сигнализации, за которую не жалко отдать деньги, независимо от типа, охранная система для современного автомобиля должна иметь минимальный набор функций, среди которых:

дистанционное срабатывание на открывание и закрывание дверей, капота, багажника; функция блокировки двигателя авто; наличие постоянной двусторонней связи с автомобилем; автоматическое программирование различных функций; наличие сервисной кнопки для аварийного включения (в случае наличия вокруг глушилок сигнала и т.д.); функцию автозапуска двигателя; надежный брелок-активатор со всеми необходимыми функциями; дополнительные датчики — датчик объема (ультрасоник), движения, микроволн и др. ; встроенный иммобилайзер.

Охранное устройство с встроенным иммобилайзеромЕще одним важным критерием, который следует учитывать перед тем, как выбрать автомобильную сигнализацию, является наличие кодировки с защитой от кодграбберов. Такие устройства используются угонщиками для перехватывания кодов, которые срабатывают во время открывания или закрывания дверей, а также автозапуска двигателя. Немаловажным фактором станет и наличие гарантии на охранную систему от производителя, да и название фирмы может сказать многое о качестве сигнализации.

3 Тестирование самых популярных видов диалоговых сигнализаций На сегодняшний день, существуют несколько видов качественных охранных блоков, которые пользуются популярностью на отечественном рынке. Сигнализации были отобраны по многочисленным отзывам на тематических форумах и мнениям специалистов по установке сигнализаций. Модели, которые будут представлены ниже, оценивались в первую очередь по таким параметрам как:

радиус действия; максимальные зоны охраны; эргономика пейджера-брелка; гарантия и цена устройства; наличие дополнительных функций в оснащении; эффективность функции автозапуска.

Система охраны авто с функции автозапускаВ процессе тестирования все представленные модели показали эффективную степень защиты от кодграбберов, сканеров и других материалов, которые используются взломщиками, кроме того, комплект каждой системы оснащен понятной инструкцией по установке, так что поставить их на автомобиль можно своими руками. Брелки имеют удобную эргономику и дизайн, а серьезных сбоев в работе отмечено не было. Следует отметить, что ни одна из представленных охранных сигнализаций не тестировалась на предмет эффективности функции автозапуска двигателя.

Сигнализация Starline C-a91 По результатам тестирования, данная охранная система оказалась не самой эффективной, что особенно проявилось в небольшом радиусе действия — всего 270 метров от брелка до блока управления сигнализацией в авто. В целом, функциональные возможности сигнализации находятся на среднем уровне — удобная инструкция по эксплуатацие и установке, четкое изображения дисплея, удобные кнопки, хорошая герметичность и показатель работоспособности а также возможность подключения двух пейджер-брелков одновременно и т.д. После дальности действия, вторым существенным недостатком сигнализации является высокая цена, которая у дилеров компании стартует с отметки в 7 тысяч рублей.

Эффективная сигнализация Starline C-a91 Сигнализация Clifford Matrix 300S

Противоугонная система американского производства Clifford демонстрирует аналогичные показатели по дальности канала управления и канала оповещения, что является преимуществом. Однако, степень помехозащищенности наименее эффективная среди всех тестируемых моделей. Но при этом качество сборки и работы пейджера брелка на самом высоком уровне, цветной, многофункциональный дисплей, удобное расположение кнопок и самое эффективное меню настроек двухканальной связи. Учитывая средний ценовой диапазон на рынке (до 6 тысяч рублей за комплект), данная сигнализация имеет максимальный балл эффективности среди всех участников, особенно в том, что касается пейджера-брелка управления.

Sher Khan Magicar

Популярная у владельцев корейских автомобилей диалоговая противоугонная система Шерхан является одной из лучших в сегменте премиум класса за счет качественной эргономики брелка, максимального радиуса действия и охватывания охранных зон, и эффективного метода оповещения водителя. Кроме того, стоит отметить в комплекте наличие таких возможностей как специальный датчик вызова и возможность управления сигнализацией на двух автомобилях одновременно, используя один брелок. Помимо этого, система оснащается двухуровневым датчиком удара с раздельной регулировкой чувствительности, при этом поставить и снять автомобиль с охраны можно и при отключенном датчике, что особенно удобно во время ложного срабатывания (гроза, ветер и т.д).

Модель Sher Khan MagicarPandora DXL Наиболее эффективная сигнализация с функцией диалогового окна и двусторонней связью отечественного производства. Она оснащается мощным процессором с отличной реакцией на различные функции и работой с несколькими реле блокировки одновременно. В базовый блок управления встраивается датчик удара и движения, которые автоматически сообщают на брелок данные о наличии зоны связи и обладают возможностью самотестирования. Кроме этого сигнализация оснащается способностью регулировки температуры и напряжения бортовой сети посредством дистанционного управления. По оценкам экспертов и пользователей, именно «Пандора» является самой качественной сигнализацией отечественного производства, котрую можно выбрать для своего авто.