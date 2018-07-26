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Красноярцы сняли на видео страуса, бегающего по улице
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Красноярцы сняли на видео страуса, бегающего по улице 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Большая птица, напоминающая страуса, расхаживала по улице на левобережье Красноярска. Видео происходящего опубликовано в социальной сети.
Птицу обнаружили гуляющей на свободе в Солонцах 26 июля. Она бегала возле магазина «Премьер» и окружающих построек. При приближении автомобиля страус пугался и пытался убежать.
Позднее в комментариях знающие красноярцы указали, что порода птицы — не страус, а нанду. Внешне они очень похожи. Предупреждают, что близко к ней подходить не надо — птица может быть агрессивной и пинать лапами.
В Солонцах гуляет страус
Публикация от ДТП/ЧП 18+ (@chp.kras) 25 Июл 2018 в 9:06 PDT
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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