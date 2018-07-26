В Калининграде установят ещё 20 новых камер «Безопасного города»

Изменения ждут не только летнее озеро. Уже этой осенью в Калининграде появится 20 новых камер «Безопасного города». Новые комплексы появятся на Московском проспекте, улице Гагарина, Суворова, Горького, Дзержинского, Шевченко и на Ленинском проспекте.

Комплексы фото— и видеофиксации будут фиксировать нарушение скорости, движение по обочине, тротуарам, пешеходным и велодорожкам, а также езду по полосе, выделенной для общественного транспорта. Предполагается, что на камерах можно устанавливать индивидуальный режим для каждой полосы.

Начальная цена контракта составляет более 50-ти миллионов рублей. Деньги планируют выделить из областного бюджета. Как указано в документации, победителя торгов определят 17 августа. Он должен установить камеры в течение 45 дней с момента заключения контракта.