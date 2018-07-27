20 комплексов фотовидеофиксации усилят «Безопасный город» в Калининграде

ГКУ «Безопасный город» установит 20 комплексов фото— и видеофиксации нарушений ПДД на улицах Калининграда

25 июля 2018 года на официальном сайте госзакупок появилась соответствующая информация. Согласно условиям контракта, госучреждение намерено установить 4 видеорадара и 16 фоторадаров. Оборудование должно будет фиксировать нарушения скоростного режима, движение по обочине и тротуарам, велосипедным дорожкам. Также комплексы видеонаблюдения будут отслеживать автовладельцев, выезжающих на полосу встречного движения.

Заявки от организаций будут принимать до 14 августа 2018 года. 17 августа определят победителя. Стоимость контракта — почти 51 млн рублей.