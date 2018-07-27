Ещё
20 комплексов фотовидеофиксации усилят «Безопасный город» в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети

20 комплексов фотовидеофиксации усилят «Безопасный город» в Калининграде 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
ГКУ «Безопасный город» установит 20 комплексов фото— и видеофиксации нарушений ПДД на улицах Калининграда.
25 июля 2018 года на официальном сайте госзакупок появилась соответствующая информация. Согласно условиям контракта, госучреждение намерено установить 4 видеорадара и 16 фоторадаров. Оборудование должно будет фиксировать нарушения скоростного режима, движение по обочине и тротуарам, велосипедным дорожкам. Также комплексы видеонаблюдения будут отслеживать автовладельцев, выезжающих на полосу встречного движения.
Заявки от организаций будут принимать до 14 августа 2018 года. 17 августа определят победителя. Стоимость контракта — почти 51 млн рублей.
RUБЕЖ: последние новости
Правительство РФ снимет барьеры для малого бизнеса в сфере госзакупок В МЧС провели учения по эвакуации людей с канатной дороги в Москве «ЮУПК» начала строить НПЗ в Оренбургской области
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта287
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара131
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий741
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной666
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать82
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение