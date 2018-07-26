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За услуги Мосветстанции в Савеловском теперь можно расплатиться безналом
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За услуги Мосветстанции в Савеловском теперь можно расплатиться безналом 

Управа района Савеловский города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
На Мосветстанции, которая расположена на улице Юннатов, появился новый сервис: теперь за услуги врача можно расплатиться банковской картой. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Теперь владельцы животных, приходя на прием в государственные ветеринарные подразделения ГБУ «Мосветобъединение» и ГБУ «Мосветстанция», могут выбрать наиболее предпочтительный способ оплаты услуг, — поделился начальник Мосветстанции Анатолий Парук.
Терминалы безналичной оплаты принимают все виды банковских карт, в том числе бесконтактные с технологией PayPass.
Напомним, Мосветстанция находится по адресу ул. Юннатов, дом 16а. (мю)
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