За услуги Мосветстанции в Савеловском теперь можно расплатиться безналом

На Мосветстанции, которая расположена на улице Юннатов, появился новый сервис: теперь за услуги врача можно расплатиться банковской картой. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Теперь владельцы животных, приходя на прием в государственные ветеринарные подразделения ГБУ «Мосветобъединение» и ГБУ «Мосветстанция», могут выбрать наиболее предпочтительный способ оплаты услуг, — поделился начальник Мосветстанции Анатолий Парук.

Терминалы безналичной оплаты принимают все виды банковских карт, в том числе бесконтактные с технологией PayPass.

Напомним, Мосветстанция находится по адресу ул. Юннатов, дом 16а. (мю)