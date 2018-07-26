В Фаленском районе научный центр заставили ликвидировать свалки

Вступило в законную силу решение суда по иску прокурора Фаленского района о ликвидации свалок отходов на землях сельхозназначения ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого».

Судебному решению предшествовала проверка прокуратуры Фаленского района на основании обращений граждан, в ходе которой на земельном участке сельхозназначения, находящемся в бессрочном пользовании ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого» были выявлены 2 несанкционированные свалки бытовых отходов объемом не менее 20 куб. метров, а также неизвестные вещества (удобрения или ядохимикаты).

Поскольку установленные нарушения наносят вред окружающей среде, природному ландшафту и целостности экологической системы, по результатам проверки прокурором района руководителю ФГБНУ внесено представление, однако требования прокуратуры не были исполнены.

«Учитывая изложенное, прокурор Фаленского района направил в суд исковое заявление с требованием возложить на ФГБНУ обязанность ликвидировать несанкционированное размещение отходов», — сообщили в прокуратуре Кировской области.

Решением Ленинского районного суда города Кирова исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в суд апелляционной инстанции.

Апелляционным определением Кировского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба ответчика без удовлетворения.

Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры Фаленского района.

Фото — nevnov.ru