Бассейн с бактериями закрыли на базе отдыха в Курганской области

Около деревни Лукино ( Курганская область ) на базе отдыха «Баден‐Баден» плавательный бассейн закрыли на три месяца по требованию Роспотребнадзора . Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу регионального ведомства.

В воде бассейна обнаружили превышение содержания хлора и колиморфные бактерии (бактерии группы кишечной палочки). Кроме того, специалисты ведомства установили, что обеззараживание воды не соответствовало санитарным нормам и проводилось некачественно.

В отношении базы отдыха составили протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Административное дело направили в Кетовский районный суд, по решению которого плавательный бассейн закрыли на 90 суток.