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Бассейн с бактериями закрыли на базе отдыха в Курганской области
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Бассейн с бактериями закрыли на базе отдыха в Курганской области 

360tv.ru 58 минут назад
Около деревни Лукино (Курганская область) на базе отдыха «Баден‐Баден» плавательный бассейн закрыли на три месяца по требованию Роспотребнадзора. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу регионального ведомства.
В воде бассейна обнаружили превышение содержания хлора и колиморфные бактерии (бактерии группы кишечной палочки). Кроме того, специалисты ведомства установили, что обеззараживание воды не соответствовало санитарным нормам и проводилось некачественно.
В отношении базы отдыха составили протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Административное дело направили в Кетовский районный суд, по решению которого плавательный бассейн закрыли на 90 суток.
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