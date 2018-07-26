Совфед может инициировать изменения в системе ФСИН

Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета" . По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле . ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии.

"Я потрясена случаем в ярославской колонии, это чудовищное преступление, которому нет оправдания. Должно быть самое серьезное расследование", — заявила Матвиенко на брифинге, добавив, что должно быть жесткое наказание для тех, кто нарушил права человека.

Матвиенко подчеркнула, что, к сожалению, такие случаи происходят. «Это говорит о том, что система ФСИН нуждается в изменениях, в реформировании», — сказала спикер Совфеда, не исключив, что сенаторы могут «инициировать изменения в системе ФСИН».