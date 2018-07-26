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Совфед может инициировать изменения в системе ФСИН
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Совфед может инициировать изменения в системе ФСИН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пытки в ярославской колонии говорят о необходимости реформирования самой системы ФСИН, Совет Федерации может их инициировать, заявила в четверг спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Видео с жестоким избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии.
"Я потрясена случаем в ярославской колонии, это чудовищное преступление, которому нет оправдания. Должно быть самое серьезное расследование", — заявила Матвиенко на брифинге, добавив, что должно быть жесткое наказание для тех, кто нарушил права человека.
Матвиенко подчеркнула, что, к сожалению, такие случаи происходят. «Это говорит о том, что система ФСИН нуждается в изменениях, в реформировании», — сказала спикер Совфеда, не исключив, что сенаторы могут «инициировать изменения в системе ФСИН».
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