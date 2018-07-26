В Швейцарии создали мультикоптер, корпус которого при столкновении становится гибким

ЖЕНЕВА, 26 июля. / ТАСС /. В Швейцарии сконструирован мультикоптер, который способен менять форму при столкновении, что позволяет погасить удар и избежать разрушения аппарата. Свойство быть в разных ситуациях то жестким, то гибким беспилотник обрел благодаря инновационным материалам и технологиям, разработанным в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL).

Как поясняет швейцарский научный и учебный центр на своем сайте, на проведение исследований в этом направлении ученых вдохновила сама природа: крылья у насекомых могут раскрываться и складываться, сочетая прочность с упругостью. Кроме того, был задействован давно применяемый в технике принцип оригами, когда то или иное устройство при необходимости способно менять форму.

Аппараты-оригами из жестких материалов разрушаются, когда действующая на них сила чрезмерна. Те же, что собраны из гибких конструкций, деформируются при слабом силовом воздействии. В EPFL создали гибридную структуру: мультикоптер в полете имеет жесткий корпус, чтобы выдержать силу тяги винтов, а при столкновении трансформируется во избежание повреждений.

Главный секрет таких свойств состоит в особой конструкции элементов беспилотника. Они созданы из материала, в котором негибкие пластины чередуются с эластичными по принципу бутерброда. При воздействии достаточно мощной силы жесткие пластины удаляются, и структура обретает способность гнуться.

"В процессе производства беспилотнику моут быть заданы разнообразные механические свойства", — заявил ведущий автор разработки Стефано Минчев. Можно также запрограммировать момент, когда конструкция станет гибкой, отметил он. Кроме того, складываясь при ударе, дрон будет аккумулировать энергию, при помощи которой обретет прежнюю форму в нужное время.

Эта технология может быть применена по многих сферах, считают специалисты. В EPFL сконструировали, в частности, плоскогубцы для работы с крайне хрупкими предметами. Стоит нажать посильнее и инструмент начнет гнуться, чтобы избежать разрушения сжимаемого предмета. Ученые обращают в этой связи внимание на тот факт, что в современной робототехнике имеется тенденция к созданию «мягких роботов», которые в максимальной степени устраивали бы людей. При этом они должны быть достаточно прочными, и новая технология сочетания жесткости с гибкостью позволяет совместить эти качества.