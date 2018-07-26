Екатеринбургский политолог: «Теперь больше нет смысла ждать 65 лет, чтобы пожить для себя»

Политолог Евгений Потапов на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором подробно объяснил, чем именно вредна идея повысить пенсионный возраст. С разрешения автора публикуем колонку целиком.

1. Основная примета времени — полное отсутствие горизонтов планирования. Нет ни долгосрочного, ни краткосрочного планирования. Есть только тренд, за него и держись — ужесточение всех правил: от экономических до уголовных, плюсом — разворот в сторону «понятийной» экономики и исключение народа (в широком понимании) из процессов политического и экономического управления государством.

2. Выход на пенсию был единственным стратегическим личным ориентиром для долгосрочного планирования жизни. Ориентир использовался еще при трудоустройстве, в начале трудовой активности: военный — один срок выхода на пенсию, горячий цех — другой. Любой аспект выбора профессии (от места работы до расчета потенциального стажа) напрямую был связан со сроком выхода на пенсию. Это единственная «стабильность», позволявшая людям планировать свою жизнь.

3. Для большинства личная стратегия была в том, как обеспечить прибавку к пенсии. Все прекрасно понимали, что размер пенсии не позволяет жить более-менее прилично, потому именно прибавка к пенсии — есть национальная идея: прикупить квартирку и сдавать, положить деньги в банк, купить участок и картошку выращивать, вкладывать в детей (чтобы они в старости содержали), купить отель на берегу Средиземного моря и коротать вечера в своей вилле около виноградника. Обеспеченная старость — краеугольный камень и цель жизни.

4. Многолетнее движение людей к рубежу пенсии в условиях смены правил игры теперь перечеркнуто радикально. За два месяца у огромного количества людей отменили пенсию как таковую. Плюс пять лет работы и жизни для человека после 45–50 — это стрессовая смена стратегии.

Пограничный вывод — «пенсии вообще теперь у меня не будет». Ранний пенсионный период всегда планировался как несколько лет «пожить для себя», пока есть еще какие-то силы. Успеть «пожить для себя» пять лет, начиная с 60 и начиная с 65 — разные вещи. «Пожить для себя на пенсии» — это фактически скрепа в договоре с государством.

5. Есть огромное недоверие к авторам реформы и сомнение в их компетенции. И, главное, именно «понятийный» тренд экономики работает против авторов: это несправедливо, и все экономические обоснования просто не воспринимаются. Ну и решающий аргумент экспромтом «будем сажать тех, кто увольняет предпенсионеров» как-бы говорит о том, что и фактически аргументация слабая.

6. Теперь люди не будут видеть смысла выполнять хоть какие-то обязательства перед государством, так как мечта и идея возврата уплаченного государству за 40 лет стажа в виде 5–6 лет «пожить для себя» рухнула. Это настолько серьезный понятийный тектонический сдвиг, что осознать его можно будет, думаю, в первые два-три года начала реформы по поведению людей. Но ясно одно: в 45–50 лет быть дезориентированным и спешно искать новые ориентиры личного благополучия — это радикально.

7. И главное. Если была пенсия здесь, то люди планировали жить в России . Если теперь пенсионное обеспечение для пожить с 60 до 65 (помечено на плане буквой «М») и с 55 до 60 (буква «Ж» соответственно) — личное дело каждого, то какая разница, где пенсионное обеспечение организовывать — здесь или в теплых странах.

Мы видим, собственно, как организовывают свой быт и быт своих детей авторы реформы. Самому экономически активному сейчас возрасту дали на примере их родителей сигнал: всего лишим, все отберем. У каждого. А это значит, что личные инвестиции, даже в размере квартиры, небольшого вклада будут переориентированы на теплые страны.

Вся прибавка к пенсии просто уйдет из экономики страны. Если элиты ее уже вывели в астрономических масштабах, то теперь выведут и простые люди, пусть в микроскопических, зато много. Ибо нет смысла ждать 65 лет, чтобы пожить для себя.

Закон о пенсионной реформе, пока в первом чтении, депутаты приняли на прошлой неделе. Если ничего не изменится, то мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. Мы опубликовали фото и имена тех свердловских депутатов, кто поддержал реформу, а также тех, кто выступил против.