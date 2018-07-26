31 июля, 2-3 августа в Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Движение всех видов транспорта ограничат на некоторых участках дорог Алтайского края 31 июля, 2 и 3 августа. Запланировано перемещение военных колонн.

С 15:40 до 17:50 часов 31 июля будет закрыт участок «Фирсово — Рассказиха (н.п. Рассказиха)».

С 21:40 до 22:50 часов 31 июля — участки «Фирсово — Рассказиха (н.п. Бобровка)» и «Фирсово — Бобровка — н.п. Лесное».

С 21:40 часов 2 августа до 01:20 часов 3 августа ограничат движение на участке « (н.п. Рассказиха) Рассказиха — Фирсово — н.п. Лесное».

С 21:40 часов 2 августа до 00:40 часов 3 августа — на участке « (н.п. Бобровка) Бобровка — Фирсово — н.п. Лесное».