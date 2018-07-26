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31 июля, 2-3 августа в Алтайском крае ограничат движение из-за военных
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31 июля, 2-3 августа в Алтайском крае ограничат движение из-за военных 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Движение всех видов транспорта ограничат на некоторых участках дорог Алтайского края 31 июля, 2 и 3 августа. Запланировано перемещение военных колонн.
С 15:40 до 17:50 часов 31 июля будет закрыт участок «Фирсово — Рассказиха (н.п. Рассказиха)».
С 21:40 до 22:50 часов 31 июля — участки «Фирсово — Рассказиха (н.п. Бобровка)» и «Фирсово — Бобровка — н.п. Лесное».
С 21:40 часов 2 августа до 01:20 часов 3 августа ограничат движение на участке « (н.п. Рассказиха) Рассказиха — Фирсово — н.п. Лесное».
С 21:40 часов 2 августа до 00:40 часов 3 августа — на участке « (н.п. Бобровка) Бобровка — Фирсово — н.п. Лесное».
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