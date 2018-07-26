Матвиенко прокомментировала идею о совместной деятельности на Курилах

Матвиенко на брифинге в четверг отметила, что «сегодня российско-японские отношения развиваются очень динамично и позитивно, но при понимании, что сохраняется целый ряд разногласий между нашими странами». По ее словам, они «не драматизируются, идет поиск их решения».

"Мы понимаем посыл наших японских коллег, как они объясняют, что они хотели как лучше, что они исходили из благих намерений, что поскольку наши руководители обсуждают возможность ведения совместной хозяйственной деятельности, то они хотели внести эту норму в закон, чтобы можно было использовать средства фонда специального на совместную хозяйственную деятельность, на развитие инфраструктуры Курильских островов и так далее. Но даже если согласиться с такими благими намерениями, то все-таки мы им высказали свою точку зрения неприятия такого решения", — сказала Матвиенко.

Ранее МИД РФ заявил, что внесение Японией поправок в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года создает препятствие для продвижения переговоров по совместной хозяйственной деятельности на островах. В утвержденном законопроекте совместная хозяйственная деятельность прямо увязывается с надуманными тезисами об «исконной принадлежности Японии» Южных Курил и де-факто ставится в один ряд с мерами по «скорейшему возвращению северных территорий», отметили в Москве.

"Во-первых, еще идут переговоры и консультации по линии внешнеполитических ведомств, экономических ведомств по поводу того, что такое совместное хозяйственная деятельность, как она будет осуществляться, по какому законодательству, каковы роль и место России и Японии и так далее. Еще нет договоренностей о принципах содержания этой совместной хозяйственной деятельности, и, как я сказала, что нам кажется преждевременным что-либо закреплять в законодательстве, пока еще нет документа о достигнутых договоренностях в этой сфере", — подчеркнула спикер Совфеда.

"И второе, конечно, что нас возмутило, что стряхнули пыль и подняли из, как нам казалось, небытия закон 82 года, который принимался в условиях тогда далеко недружественных между Россией и Японией, в условиях холодной войны, где абсолютно неприемлемые формулировки для нас касательно Курильских островов, и именно в этот закон были внесены поправки. Мы сказали, что для нас это неприемлемо, потому что формулировки по Курильским островам в этом законе не соответствуют международному праву, не соответствуют законному праву владения Россией этими островами. Они нас услышали, мы услышали их, я думаю, что эта тема еще будет обсуждаться", — добавила Матвиенко.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.