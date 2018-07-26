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«Русский хакер» Никулин отказался сотрудничать со своими адвокатами
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«Русский хакер» Никулин отказался сотрудничать со своими адвокатами 

SecurityLab.ru 1 час назад
Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в США в хищении данных трех технологических компаний, отказался сотрудничать со своими адвокатами, заявил один из его защитников изданию Cyberscoop.
30-летний Никулин обвиняется в взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring и хищении данных более чем 100 млн пользователей. Он был арестован в октябре 2016 года в Чехии, а после экстрадирован в США.
Россиянин не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Никулин отказывается говорить по существу о своей собственной защите, задержании или психическом здоровье, сообщила одна из адвокатов обвиняемого Валерия Нечай. После предполагаемой попытки побега в апреле 2018 года Никулин был помещен в одиночную камеру.
Защита активно проводит полное психиатрическое обследование. По словам Нечай, нельзя сказать, является ли отказ Никулина сотрудничать результатом психического расстройства или преднамеренной тактики.
Никулин отказывается от разговоров на любые темы, кроме погоды или любимого цвета со своими адвокатами. В прошлом месяце он встретился в частном порядке с представителями российского правительства без присутствия адвокатов, отметила Нечай.
По словам адвоката, два представителя посольства России в Вашингтоне без предупреждения появились 7 июня в офисе защитников, однако им так и не удалось поговорить с Нечай.
Суд по делу Никулина запланирован на 28 января 2019 года. Нечай и остальные защитники Никулина заявляют, что продолжают изучать все варианты, в том числе возможность сделки со следствием. Однако данная сделка невозможна без сотрудничества со стороны самого Никулина, добавили они.
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