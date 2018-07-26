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Эксплуатация плоскостной парковки в районе Люблино прекращена
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Эксплуатация плоскостной парковки в районе Люблино прекращена 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Плоскостная парковка со шлагбаумом в районе Люблино, расположенная по адресу: Егорьевский проезд, владение 3, выведена из эксплуатации.
— Просим учитывать данные изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, — обратились к автомобилистам в пресс-службе «Московского паркинга».
Получить ответы на свои вопросы, касающиеся парковок или их оплаты, можно, обратившись к контролерам на плоскостных парковках со шлагбаумом или позвонив в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3210 — с мобильного).
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