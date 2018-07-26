Эксплуатация плоскостной парковки в районе Люблино прекращена

Плоскостная парковка со шлагбаумом в районе Люблино, расположенная по адресу: Егорьевский проезд, владение 3, выведена из эксплуатации.

— Просим учитывать данные изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, — обратились к автомобилистам в пресс-службе «Московского паркинга».

Получить ответы на свои вопросы, касающиеся парковок или их оплаты, можно, обратившись к контролерам на плоскостных парковках со шлагбаумом или позвонив в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3210 — с мобильного).