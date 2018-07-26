Теперь в центрах «Мои документы» разные услуги оказываются по одному заявлению

Жители района Измайлово теперь смогут в МФЦ «Мои документы» подать всего одно заявление на получение более чем 100 услуг. Районный центр госуслуг находится по адресу: 10-я Парковая ул., д. 20.

В центрах «Мои документы» Москвы стало еще удобнее оформлять бумаги. Уже нет необходимости на получение доступных услуг (их свыше 100) писать несколько запросов: достаточно подать одно комплексное заявление. Сотрудники центра сделают остальную работу. При этом срок предоставления услуг, написанных в одном заявлении, увеличивается всего лишь на один день. Заявитель получить документы сможет сразу пакетом, либо по отдельности, если это для него удобнее.

Во всех центрах «Мои документы» подать можно документы одним пакетом в случаях, объединенных в стандартные ситуации: «Я потерял документы», «Я оплачиваю налоги», «Я — автомобилист», «Смена места жительства», «Рождение ребенка», «Приобретение жилья», «Оформление наследства», «Перемена имени», «Многодетная семья».

Напомним, что МФЦ открыты в каждом районе столицы и работают ежедневно с 8 до 20 часов, а флагманские офисы ЦАО и ЮЗАО — с 10 до 22 часов.