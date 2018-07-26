Герман Греф получит знак отличия «За заслуги перед Владимиром» и 10 тысяч рублей

Положение о данном почетном знаке было утверждено горсоветом в 2007 году. По положению, в год может вручаться не более 5 таких знаков. За 11 лет знак за заслуги перед нашим городом получили 21 человек. Звание предусматривает награду в 10 тысяч рублей, впрочем, денежное вознаграждение такого масштаба едва ли сильно повлияет на личный бюджет Германа Оскаровича.

Почему городские власти решили отметить именно председателя «Сбербанка»? Об этом депутатам рассказал первый заместитель главы администрации города Владимир Гарев:

— Благодаря личному участию Германа Оскаровича Грефа завершена масштабная реконструкция «Патриаршего сада», в результате которой построен новый учебный корпус с современными лабораториями, конференц-зал, обновлены лестницы, дорожки, видовые площадки, приведены в порядок два фонтана, оборудован пруд (отметим, что именно «Станция юннатов» ходатайствовала перед горсоветом о присвоении Грефу почетного знака — Авт.). Кроме того, при личном содействии Германа Грефа на Театральной площади завершается строительство светомузыкального фонтана (на данный объект «Сбербанк» выделил 96 млн рублей — Авт.).

Впрочем, в зале нашлись депутаты, которые были не в восторге от идеи награждения Грефа. Так, «сокол Жириновского» Валерий Пузанов сообщил, что фракция ЛДПР не будет поддерживать инициативу:

— Если бы он свои личные деньги из кармана достал и дал — проблем и вопросов бы не было. А за какие деньги он всю эту красоту во Владимире создает? Если на деньги «Сбербанка» — это одно, а если свои личные — да я за звание героя России проголосую!

Пузанову вторил депутат от «Яблока» Дмитрий Кушпита:

— Деньги, вложенные в инфраструктуру города Владимира — это не его деньги, а средства «Сбербанка». Это, в принципе, наши с вами деньги, которые формируются из повышенных ставок кредитов и пониженных ставок наших с вами вкладов. Если, например, «Сбербанку» вручить этот знак — ради Бога. Вопросов не возникает. А когда манипулируют нашими с вами деньгами, знаете, я думаю, в нашем городе достаточно наших земляков, которые достойны этого звания.

За Грефа заступили депутаты от «ЕР» Дмитрий Осипов и Светлана Скитович. Они напомнили оппозиционерам, что речь идет не о медали или ордене, и уж тем паче не о звании Почетного жителя города Владимира, которое дает, например, право бесплатного проезда в троллейбусах (впрочем, это тоже навряд ли заинтересовало бы Германа Оскаровича), а всего-навсего о символическом значке для руководителя крупнейшего банка Европы, без чьего личного участия во Владимире не появился бы тот же самый светомузыкальный фонтан.

В итоге, большинство депутатов (включая всех единороссов и коммунистов ) проголосовали за присвоение Герману Грефу почетного знака. Против проголосовали только двое членов фракции ЛДПР и «яблочник» Кушпита.

Подробно посмотреть дискуссию, которая разгорелась на заседании горсовета можно в нашем видеосюжете.