Собрания собственников в Измайлове проводятся по всем правилам

Общественные советники управы района Измайлово и гости «Центра культуры и спорта „Измайлово“ в рамках ежемесячного лекториума обсудили основные пункты корректного проведения общего собрания собственников жилья в многоквартирных домах.

На вопросы собравшихся отвечала общественный советник Белла Зимоненко.

Основным аспектом в организации очно-заочной формы собрания Зимоненко выделила необходимость рассылки специального уведомления о планируемом собрании, которое обязан получить каждый собственник. При этом за нанимателей соцжилья голосует ГУ ИС, куда необходимо заранее отправить повестку. Дело в том, что сотрудники Инженерной службы должны согласовать повестку с департаментом городского имущества Москвы

Разговор коснулся также и регламента проведения общего собрания. В ходе лекции стало очевидно, что повестка встречи должна быть сформирована и согласована заранее, и что изменение ключевых вопросов во время процедуры недопустимо.

Белла Зимоненко ответила на все вопросы общественных советников, максимально прояснив туманные нюансы, необходимые для правильного проведения собрания собственников.