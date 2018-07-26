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Собрания собственников в Измайлове проводятся по всем правилам
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Собрания собственников в Измайлове проводятся по всем правилам 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Общественные советники управы района Измайлово и гости «Центра культуры и спорта „Измайлово“ в рамках ежемесячного лекториума обсудили основные пункты корректного проведения общего собрания собственников жилья в многоквартирных домах.
На вопросы собравшихся отвечала общественный советник Белла Зимоненко.
Основным аспектом в организации очно-заочной формы собрания Зимоненко выделила необходимость рассылки специального уведомления о планируемом собрании, которое обязан получить каждый собственник. При этом за нанимателей соцжилья голосует ГУ ИС, куда необходимо заранее отправить повестку. Дело в том, что сотрудники Инженерной службы должны согласовать повестку с департаментом городского имущества Москвы.
Разговор коснулся также и регламента проведения общего собрания. В ходе лекции стало очевидно, что повестка встречи должна быть сформирована и согласована заранее, и что изменение ключевых вопросов во время процедуры недопустимо.
Белла Зимоненко ответила на все вопросы общественных советников, максимально прояснив туманные нюансы, необходимые для правильного проведения собрания собственников.
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