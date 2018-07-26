В банке «Восточный» появился кредит «Большой сезон»

Летом мы часто стоим перед выбором: сделать ремонт или съездить в отпуск? Привести в порядок автомобиль или купить компьютер ребёнку? Обзавестись, наконец, загородным домиком или порадовать вторую половинку дорогим подарком? Как правило, средств хватает на что-то одно. Но специалисты знают способ решить миллион подобных вопросов.

"Иногда сложно расставить приоритеты и выбрать, что важнее в данный момент. Но существует решение, которое устроит всех членов семьи. Для этого в Восточном банке существует кредит под названием «Большой сезон» с максимальной суммой для 1 миллиона рублей".

Кредит — удачный выбор для тех, кому нужно «всё и сразу». Он позволяет реализовать ваши планы уже сегодня, а платить — потом. И не всю сумму сразу, а постепенно. Тем более что условия «Большого сезона» от Восточного банка позволяют делать это комфортно.

Татьяна Зайцева, управляющий ПАО КБ «Восточный» (г. Саратов):

"Помимо крупной суммы «Большой сезон» может похвастаться ставкой в 11,5% годовых. К тому же, она фиксированная. Очень часто, чем меньше кредит, тем выше ставка. Но в случае с «Большим сезоном» не важно, получили вы кредит на 100 тысяч, полмиллиона или миллион, ставка будет 11,5%".

С такими условиями можно забыть про муки выбора — миллиона хватит сразу на множество вещей. Так что если вы хотите начать воплощать свои мечты как можно скорее, то можете легко открыть «Большой сезон» в офисе Восточного банка.