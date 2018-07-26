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Правозащитники организуют занятия йогой для столичных осужденных
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Правозащитники организуют занятия йогой для столичных осужденных 

Агентство «Москва» 1 час назад
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) организует занятия йогой для осужденных, отбывающих срок наказания в столичных следственных изоляторах. Об этом заявила Агентству городских новостей «Москва» заместитель председателя комиссии Ева Меркачева.
Сегодня в столичном женском изоляторе под руководством приглашенного учителя Алексея Меркулова уже состоялось первое занятие йогой. Урок проходил в спортивном зале. Изъявили желание позаниматься семь женщин, им выдали специальные коврики.
«Мы обратились к руководству ФСИН, и нам разрешили. Мы планируем организовать такие занятия во всех московских изоляторах, и Федерация йоги готова предоставлять тренеров», — сказала инициатор данного проекта.
По ее словам, занятие планируется проводить раз в месяц.
Е. Меркачева подчеркнула, что заниматься йогой смогут только уже осужденные, потому что для посещения подследственных необходимо получить разрешение следователя.
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