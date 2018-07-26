Правозащитники организуют занятия йогой для столичных осужденных

Сегодня в столичном женском изоляторе под руководством приглашенного учителя Алексея Меркулова уже состоялось первое занятие йогой. Урок проходил в спортивном зале. Изъявили желание позаниматься семь женщин, им выдали специальные коврики.

«Мы обратились к руководству ФСИН , и нам разрешили. Мы планируем организовать такие занятия во всех московских изоляторах, и Федерация йоги готова предоставлять тренеров», — сказала инициатор данного проекта.

По ее словам, занятие планируется проводить раз в месяц.

Е. Меркачева подчеркнула, что заниматься йогой смогут только уже осужденные, потому что для посещения подследственных необходимо получить разрешение следователя.