Создана Морская ассоциация федеральных университетов РФ

По информации пресс-службы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), четыре крупнейших российских вуза-лидера вошли в Морскую ассоциацию федеральных университетов, инициатива создания которой принадлежит ДВФУ.

Дальневосточный федеральный университет / http://sk.ru/