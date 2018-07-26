Создана Морская ассоциация федеральных университетов РФ 

По информации пресс-службы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), четыре крупнейших российских вуза-лидера вошли в Морскую ассоциацию федеральных университетов, инициатива создания которой принадлежит ДВФУ.
Дальневосточный федеральный университет / http://sk.ru/
Речь идёт об объединении кадровых и научных ресурсов Крымского, Северного (Арктического) и Балтийского федеральных университетов в рамках ассоциации с целью реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению MariNet (Маринет) — стратегии создания рынка интеллектуальных систем управления морским транспортом и технологий освоения Мирового океана. Сотрудничество новоиспечённых членов ассоциации предусматривает подготовку высококвалифицированных специалистов, проведение совместных научных исследований и конференций, а также создание ресурсного центра инициатив, касающихся таких ключевых сегментов Маринет, как инновационное судостроение, цифровая навигация (E-navigation) и связь, технологии освоения ресурсов океана. Обсуждение первых проектов членов ассоциации намечено на 24-25 сентября текущего года. Пройдёт оно в стенах ДВФУ. По словам Кирилла Голохваста, директора дальневосточного вуза по научной работе, университет обладает достаточно сильными компетенциями и разработками в сфере арктического строительства, создания новых материалов, биотехнологий, подводной робототехники, добычи полезных ископаемых на шельфе, исследования биоразнообразия океана. «В настоящее время Маринет — это главная стратегия развития морских технологий в России. Дальневосточный федеральный университет имеет значительный опыт в приоритетных направлениях Маринет, а наши учёные включены в работу по всем региональным проектам в этой сфере. Вместе с партнёрами мы сможем сделать весомый вклад в развитие морских технологий и в России, и на мировом уровне», — отметил проректор ДВФУ.