В «ДК Шахтеров» прошла встреча с семьями погибших шахтеров Кузбасса 

По информации пресс-службы обладминистрации, вдовы, матери и дети погибших шахтеров собрались в «ДК Шахтеров». Каждая семья получила материальную помощь. На встрече присутствовал врио губернатора Сергей Цивилев, вместе со всеми он почтил память погибших шахтеров минутой молчания. Подобные встречи проходят ежегодно на протяжении 17 лет перед празднованием Дня шахтера.
Сергей Цивилев обсудил с членами семей все волнующие их вопросы. Также глава региона рассказал о новых технологиях, которые внедряются на производствах и позволяют сохранять жизнь и здоровье людей.