В «ДК Шахтеров» прошла встреча с семьями погибших шахтеров Кузбасса

По информации пресс-службы обладминистрации, вдовы, матери и дети погибших шахтеров собрались в «ДК Шахтеров». Каждая семья получила материальную помощь. На встрече присутствовал врио губернатора Сергей Цивилев , вместе со всеми он почтил память погибших шахтеров минутой молчания. Подобные встречи проходят ежегодно на протяжении 17 лет перед празднованием Дня шахтера.

Сергей Цивилев обсудил с членами семей все волнующие их вопросы. Также глава региона рассказал о новых технологиях, которые внедряются на производствах и позволяют сохранять жизнь и здоровье людей.