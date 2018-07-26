Уралмашевское вагонное депо продают за 35 миллионов

Екатеринбурге выставлено на торги вагонное депо, находящееся на территории завода Уралмаш. Собственник депо — некое общество с ограниченной ответственностью — просит за свое добро 35 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено сразу на нескольких порталах недвижимости.

Как пояснил в беседе с "Уралинформбюро" посредник в сделке (представитель одного из агентств недвижимости), помещение уже много лет не принадлежит заводу УЗТМ, однако продолжает использоваться в производственных целях.

"Там установлено оборудование, налажено производство, но люди (собственники участка — прим. ред.) недавно «расширились» и купили большую базу, а эту площадку решили продать. Место хорошее, есть охрана и все необходимые коммуникации, возможность для подключения электричества. Кроме того, можно сделать отдельный въезд с улицы Машиностроителей", — пояснил собеседник агентства.

Следует сказать, что железнодорожная ветка от завода УЗТМ до озера Балтым была построена еще в 30-х годах прошлого века. В 2006 году часть линии была разобрана, а движение по ней прекращено.