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Амурская область планируют войти в двадцатку рейтинга АСИ
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Амурская область планируют войти в двадцатку рейтинга АСИ 

ТАСС 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июля. /ТАСС/. Амурская область, может войти в первую двадцатку рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ) и способствовать этому будет развитие в регионе малого и среднего предпринимательства и конкуренции. Такое мнение в четверг высказал врио губернатора региона Василий Орлов на совещании с участием замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексея Доценко.
"Развитию малого и среднего предпринимательства уделяем особое значение. Вы знаете, что в рейтинге Агентства стратегических инициатив мы занимаем 35-е место — это не наш целевой показатель, мы должны быть в двадцатке. Поэтому предстоит сделать большую работу, в основе которой, на мой взгляд, лежит не только устранение барьеров, но и развитие конкуренции", — сказал Орлов.
Позицию амурских властей поддержал замглавы ФАС. «Важно понимать, что развитие конкуренции положительно влияет на создание рабочих мест и возникновение новых предприятий, а также на снижение цен и повышение качества товаров и услуг. То есть, в выигрыше в итоге остаются жители Амурской области», — сказал Доценко.
На совещании отмечалось, что в каждом регионе до 1 декабря должна быть актуализирована либо разработана и принята своя дорожная карта развития конкуренции.
Как уточнили ТАСС в правительстве региона, в дорожной карте Амурской области 35 ключевых позиций, имеющих острую социальную направленность: розничная продажа лекарств и медицинских изделий, медицинские услуги, образование, строительство, пассажирские перевозки и другое. Для достижения поставленных целей между Федеральной антимонопольной службой и Амурской областью подписано соглашение о взаимодействии.
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