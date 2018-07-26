Амурская область планируют войти в двадцатку рейтинга АСИ

"Развитию малого и среднего предпринимательства уделяем особое значение. Вы знаете, что в рейтинге Агентства стратегических инициатив мы занимаем 35-е место — это не наш целевой показатель, мы должны быть в двадцатке. Поэтому предстоит сделать большую работу, в основе которой, на мой взгляд, лежит не только устранение барьеров, но и развитие конкуренции", — сказал Орлов.

Позицию амурских властей поддержал замглавы ФАС. «Важно понимать, что развитие конкуренции положительно влияет на создание рабочих мест и возникновение новых предприятий, а также на снижение цен и повышение качества товаров и услуг. То есть, в выигрыше в итоге остаются жители Амурской области», — сказал Доценко.

На совещании отмечалось, что в каждом регионе до 1 декабря должна быть актуализирована либо разработана и принята своя дорожная карта развития конкуренции.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, в дорожной карте Амурской области 35 ключевых позиций, имеющих острую социальную направленность: розничная продажа лекарств и медицинских изделий, медицинские услуги, образование, строительство, пассажирские перевозки и другое. Для достижения поставленных целей между Федеральной антимонопольной службой и Амурской областью подписано соглашение о взаимодействии.