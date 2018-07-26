Посол Италии окажет помощь Югре

Во время встречи они обсудили возможное сотрудничество с Италией. Так, например, Наталья Владимировна обратилась к послу с просьбой привлечь к участию представительниц Италии во втором Евразийском женском форуме.

Посол выразил готовность оказать помощь: «Мэр Турина Кьяра Аппендино уже посещала ранее Санкт-Петербург. Она заинтересована в сотрудничестве с Россией . Поэтому возможность ее участия очень оптимистична», — подчеркнул Паскуале Терраччано.