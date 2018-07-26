Посол Италии окажет помощь Югре 

Натальи Комаровой встретилась с послом Италии в Москве Паскуале Терраччано.
Во время встречи они обсудили возможное сотрудничество с Италией. Так, например, Наталья Владимировна обратилась к послу с просьбой привлечь к участию представительниц Италии во втором Евразийском женском форуме.
«В 2015 году впервые состоялся Евразийский женский форум, организацией которого руководит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 19-21 сентября состоится второй такой форум в Санкт-Петербурге», — напомнила губернатор.
Посол выразил готовность оказать помощь: «Мэр Турина Кьяра Аппендино уже посещала ранее Санкт-Петербург. Она заинтересована в сотрудничестве с Россией. Поэтому возможность ее участия очень оптимистична», — подчеркнул Паскуале Терраччано.
В завершении встречи Наталья Комарова пригласила Паскуале Терраччано посетить Югру. Он с удовольствием принял приглашение.