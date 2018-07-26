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Москва 24 покажет пресс-конференцию о безопасности на водных объектах столицы
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Москва 24 покажет пресс-конференцию о безопасности на водных объектах столицы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
27 июля в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему: «Об организации работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летнем периоде 2018 года».
О городских пляжах, их эксплуатации и безопасности расскажут: Владимир Сченснович, первый заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы; Сергей Ежов, исполняющий обязанности начальника Государственного казенного учреждения города Москвы «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» (МГПСС); Герман Серегин, начальник отдела мониторинга и предупреждения ЧС на водных объектах МГПСС.
Прямую трансляцию можно увидеть 27 июля в 11:00 на этой странице.
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