Москва 24 покажет пресс-конференцию о безопасности на водных объектах столицы

27 июля в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция на тему: «Об организации работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летнем периоде 2018 года».

О городских пляжах, их эксплуатации и безопасности расскажут: Владимир Сченснович, первый заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы ; Сергей Ежов, исполняющий обязанности начальника Государственного казенного учреждения города Москвы «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» (МГПСС); Герман Серегин, начальник отдела мониторинга и предупреждения ЧС на водных объектах МГПСС.

Прямую трансляцию можно увидеть 27 июля в 11:00 на этой странице.