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Ограничение движения будет действовать на ряде улиц в Москвы 27-30 июля и 2 августа
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Ограничение движения будет действовать на ряде улиц в Москвы 27-30 июля и 2 августа 

Агентство «Москва» 1 час назад
Ограничение движения транспорта будет действовать в столице 27-30 июля и 2 августа в связи с религиозными и праздничными мероприятиями. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
«В четверг, 2 августа, с 8:00 до 10:30 движение будет ограничено на участке ул. Советской Армии от Центрального музея Вооруженных сил РФ до памятного знака «Воинам — десантникам» в связи с проведением торжественных мероприятий. С 6:00 до 16:00 движение будет ограничено на участке ул. Ильинка от Биржевой площади до Васильевского спуска в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднику «Ильин День — День ВДВ», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что 27 июля с 10:00 до 14:00 движение транспортных средств будет ограничено на ул. Большая Татарская в связи с проведением религиозных мероприятий. В субботу, 28 июля, с 8:00 до 13:00 движение будет ограничено на участке ул. Волхонка от ул. Ленивка до Боровицкой площади, на участке ул. Манежной от Кремлевской набережной до Боровицкой площади, с 8:00 до 11:30 ограничат движение в крайнем правом ряду от ул. Знаменка до Большого Каменного моста, а с 11:30 до 13:00 на Большом Каменном мосту и по ул. Знаменка в связи с празднованием Дня крещения Руси.
Кроме того, 28 и 29 июля с 6:00 до 10:00 ограничат крайнюю правую полосу на проспекте Академика Сахарова в районе д. 9, с 10:00 до 18:00 движение будет ограничено по ул. Маши Порываевой от ул. Каланчевская до Докучаева переулка, на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца в связи с проведением публичных мероприятий.
В понедельник, 30 июля, с 12:00 до 16:00 и 1 августа, в среду с 7:00 до 13:00 движение ограничат по ул. Маргелова и ул. Бориса Петровского в связи с проведением и подготовкой торжественного мероприятия, посвященного открытию памятника Герою Советского Союза, генералу армии В. Маргелову.
В департаменте обратились к водителям с просьбой заранее планировать маршрут с учетом ограничений.
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