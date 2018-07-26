Шире круг! Как и зачем города попадают в «Золотое кольцо России»

Войти в «Золотое кольцо» стремятся Арзамас Городец , Нижний Новгород, Рязань . Уже приняты Серпухов Углич . Что даёт принадлежность к «Золотому кольцу»? Кого там ждут? Что об этом думают власти и обычные любители путешествий?

Экономика гостеприимства

В 1967 году журналист «Советской культуры» Юрий Бычков проехал по восьми городам ( Владимир Кострома , Иваново, Переславль-Залесский , Ростов, Сергиев Посад, Суздаль Ярославль ) и написал о них очерки под общей рубрикой «Золотое кольцо России». Начал он с Суздаля — города, где, как считается, расположен нулевой километр уникального маршрута. Штаб-квартира же Союза городов «Золотого кольца» находится в Ярославле.

Сегодня у маршрута с таким названием — статус самого востребованного и узнаваемого в стране. В январе на встрече с президентом России Владимиром Путиным представители Ярославской области выступили с инициативой включить в «Золотое кольцо» Углич. Предложение одобрили. Минкультуры РФ решило принимать в проект ещё по одному городу в год.

Позже заявку может подать и сам Нижний Новгород — принято считать, что в своё время Горький не попал в проект как закрытый город, полный секретных производств.

А бороться есть за что. Департамент туризма Ярославской области заявил о росте турпотока на 45% за пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. По официальным данным, в регионе побывали 1,08 млн человек. Власти связывают такой интерес с появлением бренда «Ярославия — русская гардарика» и разработкой тематических маршрутов («советская экскурсия» в Рыбинск ).

«Вступление Углича в «Золотое кольцо России» очень почётно. Это уже четвёртый город нашего региона, который входит в национальный проект, — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова . — Особенно важно, что Углич ориентируется на приоритеты развития туризма как отдельной отрасли экономики».

И других потянут

Рождается целая гастрономическая карта региона, проходят яркие праздники — «День Огурца», «Вишнёвый Спас», «Сырмарка», «МедовухаФест», «Гусиные бои»… Событийный календарь помогает справиться с сезонными перепадами турпотока.

«Золотое кольцо» — это живой учебник истории, — считают во комитете по туризму Владимирской области. — Регион полностью использует свои возможности в развитии детского и образовательного туризма, предлагая разнообразные, в том числе тематические маршруты.

Как добавляют города?

«Расширение направления положительно повлияет на дальнейшую популяризацию внутреннего туризма среди россиян, а также увеличит поток иностранных туристов, — считает исполнительный директор Союза городов «Золотого кольца России» Наталья Булах. — Брендирование городов Центральной России и их последующая модернизация позволит привести их к единым стандартам обслуживания туристов. Это сделает города комфортнее для путешественников».

В июне в Костроме на выездном заседании совета по проекту при Министерстве культуры РФ прошли презентации шести городов: Александрова, Серпухова, Рязани, Гороховца, Галича, Тарусы . Пришли к выводу, что больше всего строгим критериям «Золотого кольца» соответствовал Серпухов. Город признали кандидатом на вступление в проект в 2019 году.

Знак качества

Юлия Сухонина, автопутешественник, блогер:

«Сохранность исторического центра, музеи, интересные культурные события, туристическая инфраструктура — всем этим обладают города Золотого кольца. К сожалению, это вовсе не означает повсеместный высокий уровень сервиса по разумным ценам, но выбор у вас точно будет.

Сам термин «Золотое кольцо» появился в советскую эпоху, когда государство вкладывалось в туристическую привлекательность старинных городов, а сервис ориентировался на туристические группы.

Сейчас вся инфраструктура и сервис — частные компании со своей экономикой, а самый желанный турист — это самостоятельный путешественник. Именно он останавливается в городе на несколько дней, а не на время стоянки теплохода или автобуса. Такой турист живёт в гостинице, обедает в кафе, заправляет свой автомобиль, посещает не только центральные музеи, но и маленькие частные, покупает сувениры и путеводители. У него есть время на участие в мастер-классах и поиски специалитетов. Он оставит в городе не только часть своего бюджета. Он оставит ещё и самые полные и яркие отзывы.

Вот за этого туриста, за его кошелёк и стоит бороться. Когда в Золотое кольцо попадает город-новичок, это становится для него неким бонусом в борьбе локтями. Бонус, правда, очень формальный, он не подкрепляется особыми бюджетными «плюшками», и рассчитывать городам приходится только на себя.

Получится — считайте, что попали в Золотое кольцо не только по чиновным документам».

Исполнительный директор Союза городов «Золотого кольца России» Наталья Булах:

«Критерии отбора очень строгие: дата основания — до XV века включительно, город должен обладать историческими памятниками федерального и регионального значения и развитой инфраструктурой (гостиницы, кафе, парковки). Всего критериев пять: историко-культурный, рекреационно-развлекательный, инфраструктурный, туристско-информационный, транспортно-логистический.

Углич Ярославской области подошёл под эти требования почти идеально, и в марте городу вручили официальное свидетельство участника проекта. С этого момента выстроилась целая очередь желающих войти в проект «Золотое кольцо России».

Что смотреть

О каждом памятнике в городах Золотого кольца можно рассказывать бесконечно. Но лучше увидеть всё своими глазами.

Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь. Церковь Ильи Пророка. Успенский собор, построенный на месте утраченного в 2010 году к 1000-летию города. Набережная Волги с поющими фонтанами, беседкой любви и Стрелкой; Губернаторский дом и сад. Толгский женский монастырь.

Переславль-Залесский. Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, музей-усадьба «Ботик Петра I», Владимирский собор, церковь Александра Невского , Горицкий Успенский мужской монастырь, Никитский мужской монастырь.

Ростов Великий. Музей-заповедник «Ростовский кремль», Спасо-Яковлевский мужской монастырь, Успенский собор, церковь Одигитрии, Митрополичий сад, Музей финифти.

Углич. Церковь Димитрия на крови, Спасо-Преображенский собор, Палаты угличских князей, Воскресенский монастырь, Музей мифов и суеверий, Музей водки.

Кострома. Церковь Воскресения на Дебре, Ипатьевский монастырь.

Владимир. Золотые ворота. Успенский собор. Дмитриевский собор.

Суздаль. Церковь Покрова-на-Нерли (пос. Боголюбово, Суздальского района). Музей деревянного зодчества. Покровский монастырь. Суздальский кремль. Ризоположенский монастырь. Александровский монастырь. Архиерейские палаты и многое другое.

Иваново. Щудровская палатка, комплекс Свято-Введенского женского монастыря, здание Ивановского историко-краеведческого музея им. Бурылина, Один из крупнейших в стране памятников «пролетарской классики» И. А. Фомина — комплекс зданий Иваново-Вознесенского политехнического института.