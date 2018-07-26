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Любители фотоохоты из Косино-Ухтомского примут участие в окружном фотоконкурсе
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Любители фотоохоты из Косино-Ухтомского примут участие в окружном фотоконкурсе 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Конкурс фотографий «Природатут-2018», организованный «Мосприродой», продолжается. До конца августа принимаются работы для этапа «Лето».
На конкурс принимаются работы, сделанные на природных территориях ВАО, в том числе на территории Косинского лесопарка.
Лучшие работы, по мнению жюри фотоконкурса, будут размещены в соцсетях на страницах «Мосприроды» ВАО с указанием имени автора.
Пользователи соцсетей смогут выбрать фотороботу, которая получит приз зрительских симпатий.
Желающим поделиться запечатленными фотографиями с забавными животными, красивыми пейзажами, редкими растениями нужно прислать свои работы в цифровом формате с сопроводительным листом на электронный адрес: ecopros.izm@gmail.com, с пометкой «Фотоконкурс».
Работы должны соответствовать номинациям конкурса: «Пейзаж», «Дикие животные», «Флора», «Макромир».
До десятого сентября жюри объявит результат. Победители будут определены в каждой номинации. Авторы лучших фоторабот получат подарки и дипломы от «Мосприроды».
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
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