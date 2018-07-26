Любители фотоохоты из Косино-Ухтомского примут участие в окружном фотоконкурсе

Конкурс фотографий «Природатут-2018», организованный «Мосприродой», продолжается. До конца августа принимаются работы для этапа «Лето».

На конкурс принимаются работы, сделанные на природных территориях ВАО, в том числе на территории Косинского лесопарка.

Лучшие работы, по мнению жюри фотоконкурса, будут размещены в соцсетях на страницах «Мосприроды» ВАО с указанием имени автора.

Пользователи соцсетей смогут выбрать фотороботу, которая получит приз зрительских симпатий.

Желающим поделиться запечатленными фотографиями с забавными животными, красивыми пейзажами, редкими растениями нужно прислать свои работы в цифровом формате с сопроводительным листом на электронный адрес: ecopros.izm@gmail.com, с пометкой «Фотоконкурс».

Работы должны соответствовать номинациям конкурса: «Пейзаж», «Дикие животные», «Флора», «Макромир».

До десятого сентября жюри объявит результат. Победители будут определены в каждой номинации. Авторы лучших фоторабот получат подарки и дипломы от «Мосприроды».