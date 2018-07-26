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Энергетики ведут работы на основных тепломагистралях Саратова в круглосуточном режиме
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Энергетики ведут работы на основных тепломагистралях Саратова в круглосуточном режиме 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Саратовский филиал «Т Плюс» завершает ремонтные работы на тепломагистрали №3 от Саратовской ГРЭС, сообщает сегодня, 26 июля, пресс-служба предприятия.
По результатам повторных гидравлических испытаний на теплотрассе было выявлено несколько дефектов, в том числе по улице Чернышевского между Провиантской и Радищева, а также в Рабочем переулке между улицами Провиантской и Горького.
Для оперативного устранения повреждений теплоэнергетики усилили режим работы ремонтных бригад. В круглосуточном режиме были привлечены девять бригад собственного персонала, три бригады подрядных организаций, задействовано порядка 30 единиц спецтехники.
В настоящее время в Рабочем переулке благоустройство завершено. На участке по улице Чернышевского, между Радищева и Провиантской, закончены работы на трубопроводе, идет ремонт неподвижной опоры канала теплотрассы. До конца дня, 26 июля, все работы будут завершены, движение троллейбусов по маршрутам №№2а и 4 будет возобновлено.
Заполнение тепломагистрали №3 и восстановление горячего водоснабжения после гидравлических испытаний начнется также сегодня, 26 июля. Возобновление ГВС в каждом конкретном доме будет зависеть от оперативности действий специалистов управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома, которые должны открыть задвижки на внутридомовых коммуникациях.
Энергетики приносят извинения саратовцам за доставленные неудобства, однако напоминают, что летние гидравлические испытания — это неотъемлемая часть программы по подготовке городской теплосетевой инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Они позволяют выявить «слабые» участки трубопроводов, заменить их до наступления холодов, что способствует поддержанию надежности теплоснабжения в зимнее время.
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