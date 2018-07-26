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В Молжаниновском одна из остановок общественного транспорта изменит свое расположение
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В Молжаниновском одна из остановок общественного транспорта изменит свое расположение 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Остановка наземного транспорта от корпуса 16 дома 11 на Синявинской улице будет перенесена к корпусу 7 этого же дома. Об этом сообщил глава управы Молжаниновского Артур Силиверстов.
— Данное решение было принято по многочисленным просьбам жителей жилого квартала, — подчеркнул Силиверстов.
Напомним, что в районе ведутся работы по улучшению транспортной доступности жилого комплекса, расположенного на Синявинской и 1-й Сестрорецкой улицах. На территории будут обустроены шесть остановочных пунктов для общественного транспорта, оборудованы новая разворотная площадка для автобусов, парковка на 63 машиноместа и парковочные карманы на 66 машиномест. Для устройства освещения проложат кабельные линии. Работы планируют завершить в сентябре. (еп)
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