В Молжаниновском одна из остановок общественного транспорта изменит свое расположение

Остановка наземного транспорта от корпуса 16 дома 11 на Синявинской улице будет перенесена к корпусу 7 этого же дома. Об этом сообщил глава управы Молжаниновского Артур Силиверстов.

— Данное решение было принято по многочисленным просьбам жителей жилого квартала, — подчеркнул Силиверстов.

Напомним, что в районе ведутся работы по улучшению транспортной доступности жилого комплекса, расположенного на Синявинской и 1-й Сестрорецкой улицах. На территории будут обустроены шесть остановочных пунктов для общественного транспорта, оборудованы новая разворотная площадка для автобусов, парковка на 63 машиноместа и парковочные карманы на 66 машиномест. Для устройства освещения проложат кабельные линии. Работы планируют завершить в сентябре. (еп)