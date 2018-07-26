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«Чалый — незрелый политик, который позволил себе недопустимое»
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«Чалый — незрелый политик, который позволил себе недопустимое» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Отзыв Овсянникова своего представителя из законодательного собрания — вынужденная мера в ответ на действия депутатов. Это еще один, очередной виток конфликта между исполнительной и законодательной властями города.
Подобные столкновения у депутатов были и с Меняйло. Севастополь, и депутаты в том числе, в принципе не любит чужих. У многих депутатов со времен Украины осталась слабость к местечковости, непринятию „чужих“, присланных столицей, митинговщине, громких публичным заявлениям. Они уже давно пришли в Россию, а как-то по инерции до сих пор живут украинскими понятиями.
Резкие некорректные заявления Алексея Чалого, которые он позволил себе недавно сделать, — признак незрелости его как политика. Чалому не нравился Меняйло, теперь ему не нравится Овсянников — ему никто не угодит. При всем уважении к Чалому как к патриоту России и талантливому бизнесмену, нельзя не отметить, что Чалый слаб как политик. У него на первое место выходят бизнес-интересы, и видимо они столкнулись с интересами государства, в том время, как Овсянников четко отстаивает государственные интересы».
Фото: sevzakon.ru
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