«Чалый — незрелый политик, который позволил себе недопустимое»

«Отзыв Овсянникова своего представителя из законодательного собрания — вынужденная мера в ответ на действия депутатов. Это еще один, очередной виток конфликта между исполнительной и законодательной властями города.

Подобные столкновения у депутатов были и с Меняйло. Севастополь , и депутаты в том числе, в принципе не любит чужих. У многих депутатов со времен Украины осталась слабость к местечковости, непринятию „чужих“, присланных столицей, митинговщине, громких публичным заявлениям. Они уже давно пришли в Россию , а как-то по инерции до сих пор живут украинскими понятиями.

Резкие некорректные заявления Алексея Чалого , которые он позволил себе недавно сделать, — признак незрелости его как политика. Чалому не нравился Меняйло, теперь ему не нравится Овсянников — ему никто не угодит. При всем уважении к Чалому как к патриоту России и талантливому бизнесмену, нельзя не отметить, что Чалый слаб как политик. У него на первое место выходят бизнес-интересы, и видимо они столкнулись с интересами государства, в том время, как Овсянников четко отстаивает государственные интересы».

Фото: sevzakon.ru